Суд приговорил к году колонии брестского пенсионера, который репостнул видео Максима Каца

Суд Московского района Бреста приговорил 67-летнего местного жителя Алексея Афанасьева к году колонии за оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорбление представителя власти (часть 2 статьи 368 и статья 369 УК), пишет «Брестская Вясна».

Суд прошел 9 августа, но известно об этом стало только сейчас.

Согласно обвинению, 5 августа 2021 года в фейсбук Афанасьев прокомментировал публикацию об ивацевичском милиционере Руслане Куцко словами: «дерьмо». Суд воспринял это, как публичное оскорбление представителя власти.

В 2020 году Афанасьев сохранил на своей странице в фейсбук видео блогера Максима Каца, где тот сказал: «упырь цепляется за власть». Суд это воспринял, как публичное оскорблением Лукашенко.

Помимо года колонии общего режима, суд обязал Афанасьева выплатить штраф в размере размере 30 базовых величин.

Исправлено в 11.40. Исправлен приговор по данным «Брестской Вясны».