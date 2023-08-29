По доносу соседа суд арестовал многодетного отца на 25 суток за «пикетирование» татуировкой

Суд Полоцкого района арестовал многодетного отца из агрогородка Гарани Вадима Бердникова за «пикетирование» татуировкой с гербом «Погони» и подписку на экстремистские паблики на 25 суток, сообщает «Віцебская вясна».

Правозащитники пишут, что Бердникова арестовали после того, как его сосед сообщил в милицию про татуировку с гербом «Погони» на ноге мужчины. Также силовики обнаружили на странице во Вконтакте Бердникова сохраненную публикацию с логотипом TUT.BY, который внесен в перечень экстремистских материалов.

Суд рассмотрел в этих двух фактах административные правонарушения: татуировка — нарушение порядка проведения пикетирования (часть 1 статьи 24.23 КоАП), публикация Вконтакте — распространение «экстремизма» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Суд наказал мужчину арестом: за пикетирование — на 15 суток, а за распространение «экстремизма» — на 10 суток. Суммарно — 25 суток.

Правозащитники пишут, что мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей и работает на стройке в России.