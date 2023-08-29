В школах не будут «изучать культуру носителей» на уроках иностранного языка, а из кабинетов английского уберут британские символы

На занятиях иностранного языка учеников в школах больше не будут погружать в культуру носителей языка. На иностранном языке с нового учебного года детям будут рассказывать о беларуской культуре, об этом в эфире СТВ заявил замминистра образования Александр Кадлубай.

По словам замминистра, в министерстве образования работала мониторинговая группа, и в некоторых случаях в школах «по старинке доминирует британский флаг над белорусским в кабинете иностранного языка».

«Где-то по старинке доминирует британский флаг над беларуским в кабинете иностранного языка. Когда-то это все делалось, выстраивалось. Там двухъярусный автобус, телефонная будка британская, погружение в среду и все остальное. Это все исправляется», — заявил Кадлубай.

Замминистра добавил, что на «плотном контроле» в учебном году теперь будут кабинеты истории и географии, как и преподавание этих предметов.

«Все будет на правильном уровне с точки зрения учебника, с точки зрения преподавания материала», — сказал он.