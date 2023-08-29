В отношении аналитика Андрея Поротникова возбуждено уголовное дело по статье об измене государству (часть 1 статьи 356 УК), сообщает государственный телеканал ОНТ.

Как заявил в ролике ОНТ замначальника следственного управления КГБ Константн Бычек, Андрей Поротников «целенаправленно дал согласие представителю польской разведки на сотрудничество». В КГБ считают, что аналитик в течение несколько лет «выполнял задания по сбору, анализу и передаче сведений в социальной, экономической, политической и военной сферах, в том числе закрытого характера».

О задержании аналитика стало известно в понедельник, 28 августа.