Пресс‑служба: Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге, сообщила его пресс-служба.
Похороны основателя «ЧВК Вагнер» прошли в закрытом формате.
Embraer, принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. В тот же день «Росавиация» опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. Среди них — Евгений Пригожин, а также командир «ЧВК Вагнер» Дмитрий Уткин
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.