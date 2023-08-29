Пресс‑служба: Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге

Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Петербурге, сообщила его пресс-служба.

Похороны основателя «ЧВК Вагнер» прошли в закрытом формате.

Embraer, принадлежавший Евгению Пригожину, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. В тот же день «Росавиация» опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. Среди них — Евгений Пригожин, а также командир «ЧВК Вагнер» Дмитрий Уткин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.