Осужденного на 6 лет гродненца из «списка террористов» перевели на тюремный режим

Осужденного на 6 лет колонии Андрея Сачевко перевели на тюремный режим, суд по переводу состоялся на прошлой неделе, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

Андрей Савченко отбывал наказание в ИК-2 в Бобруйске. Как пишут правозащитники, администрация колонии оказывала на него давление — на два месяца его отправляли в ПКТ, 23 дня он провел в ШИЗО.

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Житель Гродно Андрей Сачевко был осужден на шесть лет колонии по обвинению в массовых беспорядках и разжигании вражды (статьи 293 и 130 УК). КГБ включил его в «список террористов».