В Украине, недалеко от границы с Беларусью, сдетонировали несколько мин, которые разрушили железнодорожные полотна

На приграничной территории Беларуси и Украины сдетонировали несколько противопехотных мин ТМ-62М, пишет провластный телеграм-канал «ТРИ СЕСТРЫ».

Канал пишет, что взрывы произошли ночью 28 августа на территории Украины в 800 метрах от беларуского пункта пропуска «Словечно», который расположен в Ельском районе Гомельской области. Авторы канала сообщают, что причиной взрыва мин стало попадание молнии.

В результате взрыва повреждена опора моста и разрушены железнодорожные полотна в обе стороны. Информации о пострадавших нет.

Помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин сообщил изданию «Радыё Свабода», что у него нет данных о детонации мин на беларуско-украинской границе.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил «Радыё Свабода», что действительно мины сдетонировали от удара молнии молнии.

Обновлено в 12.37. Добавлен комментарий ВСУ.

Обновлено в 13.36. Добавлен комментарий спикера пограничной службы.