Пассажир автобуса, ехавшего из Польши, проглотил содержимое своего кошелька во время досмотра на границе

На границе с Польшей в пункте пропуска «Варшавский мост» на досмотре вещей один из пассажиров, который ехал на автобусе «Познань-Гомель», проглотил содержимое своего кошелька, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

Ведомство пишет, что это случилось, когда таможенники досматривали рюкзак пассажира 1992 года рождения, и нашли в кошельке-монетнице вещество зеленого цвета. Хоть мужчина проглотил это неизвестное вещество, его частички остались на стенках кошелька.

При проведении химического исследования эксперты выяснили, что это был психотроп — тетрагидроканнабинол. Кроме этого, в сумке мужчины нашли фрагменты гашиша .

Пресс-служба пишет, что возбуждено уголовное дело. По какой статье — неизвестно.