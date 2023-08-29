Пассажир автобуса, ехавшего из Польши, проглотил содержимое своего кошелька во время досмотра на границе
Пассажир автобуса, ехавшего из Польши, проглотил содержимое своего кошелька во время досмотра на границе
29 августа 2023, 14:37
 
 
 
 
 

На границе с Польшей в пункте пропуска «Варшавский мост» на досмотре вещей один из пассажиров, который ехал на автобусе «Познань-Гомель», проглотил содержимое своего кошелька, сообщает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз.

Ведомство пишет, что это случилось, когда таможенники досматривали рюкзак пассажира 1992 года рождения, и нашли в кошельке-монетнице вещество зеленого цвета. Хоть мужчина проглотил это неизвестное вещество, его частички остались на стенках кошелька.

При проведении химического исследования эксперты выяснили, что это был психотроп — тетрагидроканнабинол. Кроме этого, в сумке мужчины нашли фрагменты гашиша .

Пресс-служба пишет, что возбуждено уголовное дело. По какой статье — неизвестно.

     