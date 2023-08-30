Беларусы, обвиняемые в нападении на посольство Беларуси в Лондоне, получили от 8 до 10 лет колонии заочно

Минский городской суд вынес приговор беларусам, обвиняемым в нападении на посольство Беларуси в Лондоне, пишет «Вясна». Они получили от 8 до 10 лет колонии заочно.

Максима Зуева и Вадима Боговкова суд приговорил к 10 годам колонии заочно. Александра Непреенко и Сергея Рябушко приговорили к 8 годам.

Александра Напреенко и Сергея Рябушко обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и умышленном повреждении имущества (часть 3 статьи 218 УК).

Вадима Боговкова и Максима Зуева обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), умышленном повреждении имущества (часть 3 статьи 218 УК), насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК).

СК сообщал, что 19 декабря в Лондоне возле здания посольства Беларуси «было совершено нападение на троих сотрудников дипмиссии, граждан Беларуси».

«Нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы. По полученной следствием информации мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», — писало ведомство.