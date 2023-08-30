Жителя Новополоцка арестовали на 15 суток за фото на фоне флагов Грузии и Украины

17 августа в суде Новополоцка беларуса осудили на 15 суток ареста за фото на фоне гор и флагов Грузии и Украины, пишет «Вясна». Жителя Новополоцка обвинили в несанкционированном пикетировании (статья 24.23 КоАП).

Фото беларус опубликовал в своем инстаграме в августе 2021 года.

По информации правозащитников, согласно протоколу «в период времени с 8 августа 2021 года по 12:00 11 июля 2023 года провел несанкционированное пикетирование, выказывая общественно-политические, личные и другие интересы, путем публикации в общем доступе на своей странице в инстаграме для ознакомления другими пользователями фотографии себя и изображения полотна сине-желтого цвета».

Новополочанин в суде вину признал частично. Он объяснил, что в память о путешествии в Грузию разместил на своей странице фото, на котором было изображение флагов Грузии и Украины, но не имел цели провести пикетирование.