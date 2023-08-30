Силовики отчитались о задержании сотрудника «Белгипрозема», который «наблюдал со стороны» за протестами

Силовики отчитались о задержании сотрудника минского проектного института «Белгипрозема», который «наблюдал со стороны» за протестами. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ "БАЗА"». По какой статье и когда он был задержан, не уточняется.

На видео мужчина представляется начальником отдела правовой, кадровой и организационной работы предприятия. На сайте компании начальником указан Александр Савин.

Задержанный говорит, что во время митингов «наблюдал со стороны» и снимал происходящее на видео и фото. По его словам, он прошел регистрацию в чат-боте «План Перамога» и подписан на неназванные «деструктивные» телеграм-каналы.

Ранее силовики рассказали о четверых задержанных сотрудниках «Белгипрозема». Согласно информации на сайте предприятия, компания оказывает геодезические услуги и занимается вопросами землеустройства.