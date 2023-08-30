53‑летняя жительница Барановичского района перевела мошенникам 23 500 рублей и сожгла ноутбук в духовке

53-летняя жительница Барановичского района перевела мошенникам 23 500 рублей и сожгла свой ноутбук в духовке, пишет Следственный комитет.

По информации ведомства, мошенники позвонили ей в мессенджере и сказали, что на ее имя оформлены три кредита. Для отмены транзакций ей предложили оформить в банке кредит на 11 500 рублей и перевести на их счет, что женщина и сделала.

После этого ее убедили установить на телефон приложение для удаленного доступа и самостоятельно оформили еще один кредит на 12 тысяч рублей, которые она вновь перевела на счет мошенников.

Следственный комитет пишет, что после этого они задали потерпевшей вопросы о ее политических взглядах. Услышав, что мнение женщины расходится с их позицией, они сказали, что ее личная информация утекла «через ноутбук» и предложили ей сжечь устройство в духовке. Женщина, включив трансляцию, сделала и это.

После того, как духовка была сломана, мошенники сказали женщине, что «это будет ей уроком за неправильные политические взгляды» и завершили разговор.

Барановичский отдел СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере (часть 3 статьи 209 УК). Следователи утверждают, что женщине звонили мошенники из Украины.