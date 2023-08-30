На свободу вышел главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович

Главный редактор «Нашей Нівы» Егор Мартинович вышел на свободу. О своем освобождении журналист сообщил у себя на фейсбуке.

«У мяне было 2 гады і яшчэ 1,5 месяца, каб прыдумаць арыгінальны допіс на гэтае месца. Але неяк не склалася, пацягнула на філасофію. Я хачу сказаць ВЕ-ЛІ-ЗАР-НЫ дзякуй тысячам беларусаў, якія падтрымлівалі мяне, дапамагалі мне ці іншым палітвязням альбо хаця б у душы перажывалі за нас. Гуртом шмат што лягчэй», — написал журналист.

В марте 2022 года суд Заводского района Минска приговорил к 2,5 годам колонии Андрея Скурко и главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича. Их обвинили в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 216 УК).

По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они продолжали платить за коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических.