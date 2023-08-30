Пинчанина Олега Рубца, осужденного на 5,5 лет колонии, поместили в ШИЗО

Пинчанина Олега Рубца, осужденного на 5,5 лет колонии за массовые беспорядки (статья 293 УК) перевели в ШИЗО, пишет «Вясна». В изоляторе он пробудет два месяца.

Правозащитники сообщают, что информация о переводе Рубца в ШИЗО появилась в соцсетях родственников беларуса.

«Два месяца!… 60 суток… 1440 часов… В одиночке, "каменном мешке"! Олег опять в ШИЗО. Без переписки, звонков, книг. 24/7 сам со своими мыслями, мечтами, надеждами, разочарованиями, но не сломлен духом!!!», — написали близкие Рубца.

30 апреля 2021 года суд Московского района Бреста признал виновными 14 фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Пинске (часть 2 статьи 293 УК). Олега Рубца приговорили к 5,5 годам усиленного режима.