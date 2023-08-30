Активистка Полина Шарендо‑Панасюк прекратила голодовку; ее перевели из ИВС в СИЗО Гомеля

Активистка Полина Шарендо-Панасюк прекратила голодовку, начатую 23 августа, пишет «Вясна». Информацию «Медиазоне» подтвердил муж беларуски Андрей Шарендо.

По словам мужа активистки, вчера ее перевели из Речицкого ИВС в СИЗО-3 Гомеля, где она будет находиться до суда. Там она сможет получать письма, бандероли и денежные переводы.

«Спрацавала альбо галадоўка, альбо скаргі адваката на ўмовы ўтрымання», — ответил Андрей Шарендо.

За 3 дня до освобождения Шарендо-Панасюк перевели в СИЗО по новому уголовному делу о неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК). Активистке выписали арест 3 августа и перевели из колонии в СИЗО.

9 июня 2021 года Шарендо-Панасюк приговорили к 2 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в насилии над милиционером (статья 364 УК), оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и представителя власти (статья 369 УК).

7 апреля суд Железнодорожного района Гомеля признал Шарендо-Панасюк виновной в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 1 статьи 411 УК) и добавил еще год лишения свободы к ее предыдущему приговору.