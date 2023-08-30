Швейцария назначила дату суда над экс‑бойцом СОБР Гаравским; в 2019 году он признался в похищении и убийстве беларуских оппозиционеров

В Швейцарии в сентябре начнется суд по делу экс-бойца СОБРа Юрия Гаравского, говорится в пресс-релизе, предоставленном «Медиазоне» организацией FIDH. Заседания назначены на 19 и 20 сентября.

В 2019 году Гаравский рассказал Deutsche Welle, что он причастен к убийству экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко, бизнесмена Анатолия Красовского и бывшего главы ЦИК Виктора Гончара. Политики пропали в 1999 году. С октября 2018 года Гаравский живет в Швейцарии, где получил убежище.

Согласно пресс-релизу, иски против Гаравского подали родственники Юрия Захаренко и Анатолия Красовского, их поддержали Международная федерация за права человека (FIDH), организация TRIAL International и правозащитный центр «Вясна».

По информации Deutsche Welle, 16 июля 2022 года Гаравского вызвали на первый допрос. В сентябре был еще один. После этого прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело. Потерпевшими проходит дочь исчезнувшего экс-министра Елена Захаренко и дочь бизнесмена Валерия Красовская.

Прокуратура предъявила Гаравскому обвинение в неоднократном похищении людей и запросила бывшему собровцу год лишения свободы и два года условно.