Основателя Anonymous Russia и члена пророссийской хакерской сети в Беларуси обвиняют по двум статьям УК

18-летнего основателя Anonymous Russia и члена пророссийской хакерской сети Killnet Арсения Елисеева обвиняют в незаконных действиях в отношении информации (части 1 и 2 статьи 203-1 УК) и заведомо лживом сообщении об опасности (часть 1 статьи 340 УК), пишет «Вясна».

Рассмотрение дела против Елисеева назначено в суде Советского района Гомеля на 1 сентября. Подробности обвинения правозащитникам неизвестны.

О задержании хакера стало известно в апреле. Тогда об этом сообщил основатель Killnet, известный в даркнете под ником KillMilk.

Группировка Killnet — хакерская группа, причастная к атакам на государственные структуры США и ЕС. В интервью «Ленте.ру» KillMilk рассказывал, что в группировку входит более 4,5 тысячи человек. По его словам, хакеры приняли решение «сконцентрироваться на помощи в борьбе против Украины и стран НАТО». Финансируют группу «энтузиасты и патриоты своей страны», которые «не имеют никакого отношения к власти».