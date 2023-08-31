Гомельскую журналистку Ларису Щирякову приговорили к 3,5 годам колонии

Гомельский областной суд приговорил бывшую журналистку Ларису Щирякову к 3,5 годам колонии и штрафу в 3 500 рублей, пишет «Радыё Свабода».

Ее обвиняли в дискредитации Беларуси (статья 369-1 УК) и содействии «экстремистской» деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 361-4 УК).

Согласно материалам дела, Щирякова осуществляла сбор и хранение информации для «Вясны» и «Белсата». А с августа 2020 года по декабрь 2022 года, «стремясь дестабилизировать обстановку в стране», предоставляла для публикации в интернете материалы с «заведомо ложными сведениями, которые дискредитировали Республику Беларусь».

15 августа КГБ признал «экстремистским формированием» правозащитный проект «Гомельская вясна», участницей которого в списке ведомства была указана журналистка.

Ларису Щирякову задержали 6 декабря. В июле 2021 года у нее дома прошел обыск.