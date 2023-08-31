Мошенница обманула минчанку на 6000 рублей, сказав, что с ее счета перевели деньги «экстремистам»

Телефонная мошенница представилась сотрудницей СК и обманула минчанку на 6 000 рублей, пишет «Милиция Минска»

По словам минчанки, женщина связалась с ней через мессенджер, где сообщила, что неизвестный мужчина открыл на ее имя счет и перевел деньги на «спонсирование экстремистской деятельности». Мошенница предложила ей «легализовать» свои деньги — открыть счет в банке и перевести туда средства.

Минчанка согласилась и выполнила все так, как сказала «сотрудница СК». В течение 15 минут с ее карты списали 6 000 рублей.

Как пишет «Милиция Минска», по факту происшествия возбудили уголовное дело.