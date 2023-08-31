Силовики задержали заместителя директора магазина «Климатмастер» за регистрацию в плане «Перамога»

Силовики задержали заместителя директора гродненского магазина «Климатмастер» за регистрацию в плане «Перамога». Видео с задержанием мужчины появилось на близком к силовикам канале «ПуЛьС ГрОдНо».

Согласно соцсетям, мужчину зовут Александр Климец. На видео он говорит, что работает заместителем директора ООО «Климатмастер».

На видео силовиков Климец на беларуском языке рассказывает, что зарегистрировался в боте плана «Перамога» чтобы посмотреть, что этот план из себя представляет.

Где сейчас находится Климец, и по какой статье был задержан — неизвестно.