Суд приговорил жителя Жлобина, которому на протестах 2020 года рассекли голову дубинкой, к 2 годам колонии

Суд Жлобинского района приговорил местного жителя Кирила Комарова к двум годам колонии за грубое нарушения общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Суд прошел 16 февраля, но известно об этом стало только сегодня.

Комарова задержали в Жлобине в конце декабря 2022 года во время очередной облавы силовиков. Вместе с ним были задержаны как минимум пять человек.

Мужчину обвинили в участии в протестах 2020 года и в выходе на проезжую часть. Правозащитники пишут, что во время разгона протистов в 2020 году силовики оттолкнули Комарова железным щитом и рассекли ему голову резиновой дубинкой.

Комаров полностью признал свою вину.