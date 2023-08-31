Суд приговорил предпринимателя из Зельвы к 3 годам колонии за клевету и оскорбление в адрес Лукашенко

Суд Зельвенского района приговорил местного бизнесмена Виктора Ламеко к трем годам колонии за клевету (статья 367 УК) и оскорбление (статья 368 УК) в адрес Александра Лукашенко, пишет телеграм-канал MAYDAY.TEAM.

54-летнего предпринимателя из Зельвы задержали 29 марта. На Ламеко составили протокол за распространение «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП) и назначили штраф 1800 рублей.

Правозащитники пишут, что мужчину перезадержали сразу в здании суда и обвинили в клевете на Лукашенко (статья 367 УК). По информации правозащитников, при задержании силовики сильно избили мужчину в микроавтобусе, а затем сотрудники 9-го Управления ГУБОПиК продолжили избиение в здании ведомства. При этом очень сильно у Ламеко пострадала нога.

Пока Ламеко находился в СИЗО, у него умерла мать.