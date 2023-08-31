Суд признал все трансляции «Онлайн-марафона салідарнасці з палітзняволенымі "Нам не ўсё адно!"» экстремистскими материалами

Суд Центрального района Минска признал все трансляции «Онлайн-марафона салідарнасці з палітзняволенымі "Нам не ўсё адно!"» экстремистскими материалами, говорится в обновленном списке экстремистских материалов на сайте Мининформа.

Экстремисткими материалами признаны трансляции онлайн марафона «Нам не ўсё адно!» на ютьюб каналах: «БЕЛСАТ NEWS», «Дзікае паляванне», «Беларуская Рада культуры», «Еўрарадыё», «Наша Ніва. NEWS», «ОБЫЧНОЕ УТРО», «Святлана Ціханоўская», «ТОК | TALK», «ЗЕРКАЛО» и «НАУ Беларусь».

Помимо этого в обновленный список попали сайт портала «Штодзень», а также их телеграм-канал «Штодзень Гомель», страничка издания в инстаграм, фейсбук и ютьюб.

Cтраница в фейсбук и телеграм-канал проекта «Будзьма беларусамі!». Телеграм-чат «ЧАТ Беларусы ў Ізраілі» и телеграм-канал FREEINFOBEL.