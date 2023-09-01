ГПК: польский военный вертолет нарушил беларускую границу

Днем 1 сентября беларуские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области, сообщает Государственный пограничный комитет.



По информации ведомства, польский военный вертолет Ми-24 на малой высоте пересек государственную границу, залетел на территорию Беларуси на глубину до 1200 и вернулся обратно.

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши. От польской стороны потребовали разъяснения и проведения расследования.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что польская сторона проанализирует ситуацию в связи с сообщениями о нарушении беларуской границы польским вертолетом.

1 августа беларуские вертолёты пересекли воздушное пространство Польши. Минобороны и ГПК отрицали нарушение воздушного пространства соседней страны.