В силу вступил закон, по которому иностранные поставщики платежных услуг должны зарегистрироваться в реестре Нацбанка

Вступил в силу закон «О платежных системах и платежных услугах», по которому иностранные поставщики платежных услуг для продолжения работы должны зарегистрироваться в реестре Национального банка.

28 августа стало известно, что Нацбанк отправил в другие банки письма с напоминанием, о том, срок подачи в реестр истёк.

Помимо беларуских поставщиков в реестр включены Visa, Mastercard, российские КИВИ Банк, оператор платежной системы «Мир» АО «НСПК» и другие. Популярных сервисов, вроде Paysend или MoneyGram на 25 августа, когда реестр обновлялся последний раз, нет.

По мнению старшего научного сотрудника исследовательского центра BEROC Анастасии Лузгиной, сервисы, которые уже не работают в Беларуси, вроде Apple Pay и Google Pay, вряд ли будут подавать заявки.

«Беларусь находится в поле интереса российских операторов. Что касается других — мы будем видеть в процессе, насколько будет интерес у поставщиков платежных услуг других стран к беларускому рынку», — считает Лузгина.

По ее мнению, у беларусов в стране не должны возникнуть сложности с карточками, выданными европейскими банками.

«Если мы берем магазин, все равно транзакция, конечная обработка, идет через беларуский банк, который является поставщиком платежных услуг в Беларуси. Это уже идет взаимодействие беларуского банка с системой Visa и Mastercard, никакого нарушения тут не будет и проблем тоже», — уверена Лузгина.

Будут ли блокировать платежи осуществленные через незарегистрированных поставщиков неизвестно. В конце августа кореспондент «Медиазоны» смог перевести на валютную карточку одного из банков деньги через иностранный сервис, который не включен в реестр. 1 сентября у него получилось перевести в Беларусь деньги через другой не включенный в реестр сервис.