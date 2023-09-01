Международный олимпийский комитет не допустил беларуских спортсменов к Азиатским играм

Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил спортсменам из Беларуси и России участвовать в Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября, пишет «Зеркало» со ссылкой на The Indian Express.

«Никаких российских и беларуских спортсменов не будет на Азиатских играх, и это решение МОК, а не ОСА», — заявили в Олимпийском совете Азии (OCA).

В июле Олимпийский совет Азии сообщил, что в играх смогут принять участие до 500 спортсменов из России и Беларуси. Предполагалось, что они будут выступать в нейтральном статусе и вне медального зачета.