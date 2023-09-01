В Жодино после задержания умер идеолог Кузнечного завода тяжелых штамповок

В Жодино 29 августа после задержания умер 34-летний заместитель директора по идеологической работе и социальным вопросам Кузнечного завода тяжелых штамповок Евгений Иванов, написал телеграм-канал «МотолькоПомоги». Эту информацию «Медиазоне» подтвердили знакомые погибшего.

«Это действительно произошло после задержания, и весь завод об этом гудит. Все видели как его задерживали — как преступника, как убийцу заломали. Почему его забрали — мы не знаем, но забрали прямо с работы, восемь человек ОМОНовцев», — рассказал знакомый.

По словам знакомого, «никто не видел, как его били». Собеседник предполагает, что это произошло «в дороге» и до Минска Иванов не доехал. Знакомый погибшего говорит, что в свидетельстве о смерти написано, что «причина смерти не установлена».

Канал «МотолькоПомоги» пишет, что по предварительным данным причиной смерти стал сердечный приступ, а на его теле «были видны многочисленные синяки и переломы пальцев рук».

По информации «Еврорадио», причиной задержания стала взятка.

31 августа в канале завода опубликован некролог Иванову. О причинах смерти в нем не сообщается. По словам знакомого, Иванова похоронили в тот же день.