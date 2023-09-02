Нобелевский фонд отозвал приглашения на церемонию вручения премий для беларуского, российского и иранского послов

Нобелевский фонд передумал приглашать на церемонию вручения премий послов Беларуси, России и Ирана, об это говорится в пресс-релизе на сайте фонда. Приглашения для послов будут аннулированы.

Как сказано на сайте организации, решение пригласить этих послов вызвало «бурную реакцию».

Ранее послы России, Беларуси и Ирана получили приглашения на церемонию вручения премий в Стокгольме. С критикой такого решения выступила в том числе Шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро, представитель украинского МИДа Олег Николенко, а также лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская. Она, кроме того, призвала фонд требовать освобождения лауреата Нобелевской премии мира от Беларуси правозащитника Алеся Беляцкого, осужденного на 10 лет колонии.