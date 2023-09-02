Экс‑следователя Алексея Сенькова, освободившегося в апреле из колонии, снова будут судить

Экс-следователь Алексей Сеньков провел два года в колонии по обвинению в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Он вышел на свободу в апреле 2023 года, сейчас его снова будут судить, сообщает государственный телеканал «Беларусь 4».

По какой именно статье обвиняется Алексей Сенько — не сообщается. В сюжете телеканала сказано, что он «попытался втянуть в решение вопроса за взятку своих бывших коллег», и действовал он при этом «в интересах отбывающего наказание гражданина Украины».

Алексей Сеньков — подполковник юстиции в отставке. С 2012 года он работал в Следственном комитете, в 2020 году силовики задержали его прямо на рабочем месте.