У «Вечного огня» в Минске неизвестные создали стихийный «мемориал» в память о командирах «ЧВК Вагнер»

На площади Победы в Минске, у «Вечного огня» неизвестные устроили стихийный «мемориал» в память о погибших командирах «ЧВК Вагнер» Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. На фото, опубликованные в телеграм-канале, близком к «ЧВК Вагнер» обратил внимание Reform.by.

На снимках видно, что неизвестные принесли к «Вечному огню» фото наемников и гвоздики.

«Два сотрудника ЧВК "Вагнер", находясь в отпуске в Беларуси, сделали мемориал памяти в Минске на Площади Победы. Никто не забыт, ничто не забыто! Даже в аду они будут лучшими», — так подписали фото авторы телеграм-канала.

Монумент Победы на площади в Минске (как и «Вечный огонь») установлен в память погибших героев, защищавших Беларусь от немецких нацистов.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли во время крушения частного самолета над Тверской областью. Вместе с ними погибли члены экипажа, а также Валерий Чекалов, руководитель нескольких фирм, связанных с Пригожиным.