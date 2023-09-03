«Флагшток»: гомельского провластного активиста задержали за «подписку на экстремистский ресурс»

В Гомеле силовики задержали 22-летнего провластного активиста Александра Лебедева, пишет «Флагшток». По словам знакомого активиста, это произошло из-за «подписки на экстремистский ресурс».

«Произошла классическая чудовищная ошибка — Александр был задержан милицией и доставлен в Советское РОВД. Это было 31 августа во второй половине дня. Причиной задержания стала подписка на один из "экстремистских" ресурсов. В милицейском плену Лебедев провел ночь. На следующий день из плена его выручили родители», — рассказал он журналистам.

Как пишет «Флагшток», 1 сентября Лебедева начали искать волонтеры из объединения «Симуран» — из-за заявления о пропаже человека, оставленного в Железнодорожном РОВД Гомеля.

Поисковая операция длилась несколько часов, пока сотрудники милиции не сообщили, что Лебедев найден и жив, уточняет «Флагшток».

Судя по странице активиста в инстаграм, он преподает химию и биологию и состоит в Коммунистической партии Беларуси.