В Бобруйске суд приговорил трех «спортиков» к срокам от 11,5 до 15,5 лет колонии

Суд Бобруйского района и Бобруйска приговорил трех «спортиков» к срокам от 11,5 до 15,5 лет колонии, пишет «Белта» со ссылкой на прокуратуру Могилевской области.

По информации ведомства, трое молодых людей, среди которых двое учащихся колледжей, работали в наркошопе. Их обвинили в незаконном обороте наркотиков (часть 4 статьи 328 УК). 26-летнего безработного также судили по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (часть 3 статьи 172 УК).

27 марта 2022 года в Бобруйске молодые люди распылили в сторону одного из закладичков слезоточивый газ, избили металлической битой и заставили облить себя зеленкой. Также от них пострадали еще два молодых человека. Обвиняемые снимали происходящее и пересылали куратору видеоотчеты.

26-летнего «спортика» суд приговорил к 15,5 годам колонии и штрафу в 120 базовых величин. Двум другим назначено наказание в виде 11,5 и 12,5 лет колонии.