Основатель «Рогачев Онлайн» закрыл проект и отказался от беларуского гражданства

Основатель издания «Рогачев Онлайн» Денис Дашкевич закрыл проект и отправил в МИД Беларуси запрос об отказе от беларуского гражданства. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Дашкевич объявил о закрытии «всех проектов, связанных с Беларусью». Он отметил, что отправил в администрацию Лукашенко письмо об отказе от государственных наград и званий.

— Я не хочу больше ничего иметь общего со своей бывшей страной. Буду пробовать реализовать свои идеи в новой стране. Комментировать подробно не буду. Коротко, я не согласен с происходящим в моем бывшем доме под названием Беларусь, — написал Дашкевич.