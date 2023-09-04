Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» беларуского добровольца Дмитрия Рубашевского с позывным «Ганс». Об этом сообщает фонд «Вільна Білорусь».

30-летний Дмитрий Рубашевский погиб 12 апреля 2022 года во время боев в Луганской области. Он был в составе ротной тактической группы, которая совершала вылазки в тыл российской армии.

Рубашевский родился в Бресте, стал добровольцем в 2015 году, рассказывает «Радыё Свабода». Воевал в составе «Правого сектора». Получил общественную награду «Народный герой Украины» за оборону шахты «Бутовка» в Донецкой области.

Дмитрий был ранен несколько раз, в 2019 году в боях потерял глаз. Жил в Львовской области, незадолго до смерти служил в составе 24-ой отдельной механизированной бригады князя Даниила Галицкого.



