Музыкантов Tor Band обвиняют по четырем статьям; среди них оскорбление Александра Лукашенко и дискредитация Беларуси

Музыкантов Tor Band Дмитрия Головача, Евгения Бурло и Андрея Яремчика обвиняют в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 и 3 статьи 361-1 УК), дискредитации Беларуси (369-1 УК) и оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК). Это следует из расписания на сайте «Электронного судопроизводства».

Судить их начнут в Гомельском областном суде 14 сентября, заметило издание «Флагшток».

Участников Tor Band задержали в Рогачеве 28 октября. Их арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Позже их отправляли на сутки еще несколько раз.

В конце августа 2022 года суд Центрального района Гомеля признал «экстремистскими материалами» соцсети группы и песни «Жыве»,«Уходи», «Кто, если не ты?», «Мацi», «Мы — не народец», «Без вайны», «Беларус беларусу беларус»,«Dead Мороз», «Мы станем сильней!», и «Родная Зямля».

20 января группу признали «экстремистким формированием».