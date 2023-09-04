Визовые агентства возобновили прием заявок на туристические визы в Польшу

Беларусы снова могут подавать документы на туристические визы в Польшу. Об этом «Медиазоне» сказали в визовом агентстве Visaby, куда корреспондент обратился под видом клиента.

Туристический тип визы, заметила «Наша Ніва», можно выбрать при подаче документов на сайте vfs.global — визового центра-партнера польского посольства.

31 августа Visaby написало, что визовые центры возобновляют прием документов на туристическую визу в Польшу. Визовое сопровождение одного человека в этом агентстве стоит около 1000 рублей.

В визовом агентстве Visavisa корреспонденту «Медиазоны» ответили, что пока не ведут запись на туристическую визу.

Польская сторона пока не подтвердила информацию о возобновлении приема документов на туристическую визу.

Обновлено в 15:10. Добавлен ответ визового агентства Visavisa и информация об отсутствии комментария польской стороны, изменен заголовок.