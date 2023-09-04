Силовики задержали таксиста, который отказался везти милиционершу

Силовики отчитались о задержании таксиста сервиса «Яндекс», который отказался везти милиционершу. Видео с мужчиной опубликовано в провластном телеграм-канале «Книга ГУ "БАЗА"».

«Недавно я получил заказ и там вышла девушка. Лейтенант. Сотрудница органов милиции. Я с ней разговаривал грубо, цинично. Оскорбил ее и отказался везти», — отрывистым голосом рассказывает таксист.

Также мужчина рассказал, что «участвовал в несанкционированных митингах», «перекрывал движение» своим автомобилем и вывозил людей, которым нужна была помощь.

В подписи к видео указано, что против мужчины возбуждены два уголовных дела по неназванным статьям, а в его телефоне «обнаружены следы преступной деятельности» по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).