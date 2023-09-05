Киберпартизаны взломали сайт Беларуского общества Красного Креста и разместили «список преступлений этой пролукашенковской организации против народов Беларуси и Украины», сообщили киберпартизаны в своем телеграм-канале.

Киберпартизаны пишут, что получили внутренние документы Беларуского Красного Креста, в которых приводится информация о ввозе в Беларусь детей из оккупированного Лисичанска. В разных отчетах количество украинских детей и затраченных на них ресурсов различается.

В своих внутренних отчетах сотрудники БОКК подробно описывают помощь вынужденным мигрантам из Украины. Российскую агрессию на территории Украины авторы отчетов называют — специальная военная операция.

В июле 2023 года стало известно, что глава Беларуского Красного Креста Дмитрий Шевцов, посетил оккупированные территории Украины, где был замечен в камуфляже и с буквой «Z» на рукаве. Руководство Международного Красного Креста потребовало у Дмитрия Шевцова объяснений.

В отчетах сотрудники БОКК перед Международным Красным Крестом пишут, что ношение камуфляжа с буквой «Z» на рукаве было обязательным для безопасности участников миссии. А символ «Z» не является официальным знаком военного отличия.

Киберпартизаны узнали, что сотрудники БОКК спешно готовят документы с гербами и печатью из «Донецкой народной республики», как официальное и законное разрешение на вывоз детей.