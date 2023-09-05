Президент Литвы Науседа заявил, что вопрос полного закрытия границ с Беларусью теряет актуальность

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вопрос полного закрытия «теряет свою актуальность», пишет BNS.

По словам литовского президента, о закрытии границ шла речь, когда бойцы «ЧВК Вагнер» появились на полигонах, расположенных недалеко от границ Беларуси со странами Евросоюза.

«Сегодня у меня нет конкретной информации о том, что члены группы Вагнера находятся на нашей границе и пытаются дестабилизировать приграничную ситуацию. Польская сторона вряд ли могла бы сказать что-то дополнительное» , — передает BNS слова Науседы.

По его словам, действия стран региона должны быть адекватны ситуации. Президент Литвы отметил, что «никто не хочет снова закрывать границы ради спортивного интереса ».

В конце августа глава литовского МВД Агне Билотайте предлагала закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью («Лаворишки» - «Котловка» и «Райгардас» - «Привалка») в дополнение к двум уже закрытым пунктам.