Роман «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича убрали из школьной программы

Из программы для 11 класса по беларуской литературе убрали произведение «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича, изменения заметил корреспондент «Медиазоны».

Еще в программе на 2022-2023 год «Каласы пад сярпом тваім» были. На изучение произведения отводилось пять учебных часов. В программе на 2023-2024 учебный год «Каласы пад сярпом тваім» заменили на «Чорны замак Альшанскі».

Кроме того, из раздела дополнительного чтения программы на 2023-2024 год убрали произведение Алеся Рязанова «У горадзе валадарыць Рагвалод».

«Каласы пад сярпом тваім» — роман Короткевича, посвященный событиям восстания 1863 года. Кроме созданных автором персонажей в романе фигурируют и исторические личности, например Кастусь Калиновский и Тарас Шевченко.