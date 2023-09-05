Экс‑сотрудника МТС Алексея Кузьмина будут судить по двум статьям УК, в том числе о разжигании вражды

Алексея Кузьмина, экс-сотрудника компании МТС и солиста группы «Закон гука» будут судить по двум статьям УК — о разжигании вражды и грубом нарушении порядка (часть 6 статьи 16, часть 3 статьи 130 и статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Дело Кузьмина в Мингорсуде начнет рассматривать судья Сергей Хрипач.

Силовики задержали Алексея Кузьмина 26 октября 2022 года за то, что он якобы передавал личные данные силовиков в «Черную книгу Беларуси». В июле на госканале вышло «покаянное» интервью с ним.

Алексей Кузьмин — отец троих детей, один из которых с инвалидностью.