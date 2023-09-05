Семью фрилансеров в Витебске будут судить за сотрудничество с телеканалом «Белсат»

Сегодня в Витебске начался суд над видеооператором-фрилансером Вячеславом Лазаревым и его женой Татьяной Пытько. Вячеслава обвиняют в содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), Татьяну — в участии в экстремистском формировании (361-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, по версии обвинения, Вячеслав Лазарев и Татьяна Пытько сотрудничали с телеканалом «Белсат».

Вячеслава Лазарева задержали в феврале после обыска. В июне была задержана и Татьяна. Их дочь, которой недавно исполнился год, отправили сначала в детскую больницу, а потом передали бабушке.