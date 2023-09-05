Суд приговорил заведующего аптекой к 6 годам колонии за донаты в BYSOL и Полку Кастуся Калиновского

Гомельский областной суд приговорил 34-летнего заведующего одной из городских аптек Дмитрия Макеева к шести годам лишения свободы в условиях усиленного режима за донаты в «Белсат», BYSOL и Полку Кастуся Калиновского, а также фото российской техники, пишет правозащитный центр «Вясна».

Правозащитники пишут, что Макеева обвинили в переводе 68 евро на счет «Белсата», 68 евро и 78 долларов на счета фонда солидарности BYSOL, 33 евро на счет Полка Кастуся Калиновского. Также, согласно обвинению, мужчина перевел медиаресурсу, материалы которого уже более года признаны экстремистскими, 53 евро и 115 долларов.

Суд квалифицировал эти действия как финансирование экстремистской деятельности (части 1 и 2 статьи 361-2 УК) и финансирование участия беларусов в вооруженных формированиях (часть 2 статьи 361-3 УК).

Следствие установило, что Макеев сохранил видео с камер наружного видеонаблюдения аптеки, на котором видно передвижение российской военной техники, и отправил его в Telegram-каналы. Суд это квалифицировал, как содействие экстремистской деятельности (части 1 и 2 ст. 361-4 УК).

Помимо срока в колонии, суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 500 базовых величин (18 500 рублей).