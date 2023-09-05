Киберпартизаны взломали сайт радиостанции «Мир» и разместили там информацию о репрессиях в отношении беларусов

Киберпартизаны взломали сайт радиостанции «Мир» и разместили там информацию о репрессиях беларуских властей в отношении беларусов, сообщила инициатива в своем телеграм-канале.

Сейчас на главной странице радиостанции размещена информация о количестве признанных политических заключенных, количестве беларусов, которые прошли через тюрьмы, независимых журналистах, которые находятся в заключении и количестве вынужденных уехать из страны из-за преследования.

Это второй взлом киберпартизанов за день. Ранее они взломали сайт Беларуского общества Красного Креста и разместили «список преступлений этой пролукашенковской организации против народов Беларуси и Украины».