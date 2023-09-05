Силовики задержали тренера футбольного клуба «Динамо Минск U17» Артура Мустыгина, видео с ним появилось на близком к силовикам телеграм-канале «Книга ГУ"БАЗА"».

На видео силовиков Мустыгин говорит, что учувствовал в одном из митингов 2020 года, выходил на проезжую часть и отправлял информацию в чат-бот «деструктивного канала».

Какую статью предъявляют задержанному и где он сейчас находится — неизвестно. В описании к видео авторы канала упоминают грубое нарушение общественного порядка (статья 342 УК).

В 2007 году Артур Мустыгин отмечен на сайте ФК «Динамо Минск», как главный тренер команды «Динамо».