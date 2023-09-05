Зарегистрировали указ, по которому диппредставительства Беларуси больше не будут выдавать паспорта беларусам за границей

Указ, по которому беларуские дипломатические миссии больше не будут выдавать новые паспорта беларусам за границей, появился на национальном правовом интернет портале в разделе «зарегистрированные». Следующий этап — официальное опубликование, с которого он вступит в силу.

Беларуские дипломатические миссии больше не будут выдавать новые паспорта беларусам за границей, теперь это будет делать МВД, а в случае с биометрическими документами — также и МИД, это следует из указа №278 от 4 сентября «О порядке выдачи документов и совершения действий», который опубликовали на сайте Лукашенко, а позже на pravo.by.

Он предусматривает, что обращения, поданные до вступления его в силу, рассматриваются в ранее действовавшем порядке.

Опубликованный указ вносит изменения в том числе в положение о документах, удостоверяющих личность (указ Лукашенко № 294 от 03.06.2008). В соответствии с изменениями, выдача и обмена паспорта гражданину Беларуси, постоянно проживающему за границей и состоящему на консульском учете, осуществляется органом МВД по месту последней регистрации по месту жительства. Указ исключает норму о том, что МИД проводит выдачу и обмен паспорта гражданину, выехавшему из страны для временного пребывания и заявившему о своем желании оформить постоянное проживание за пределами Беларуси.

Новый указ также исключает право диппредставительства продлевать срок действия паспорта находящихся за границей.

Биометрический паспорт, согласно опубликованному документу, человеку, постоянно живущему за границей, будет выдавать МИД или орган МВД. Они же будут заниматься и обменом биометрического паспорта.

Идентификационную карту за границей человеку, получающему ее впервые, согласно опубликованному документу, теперь будет выдавать МИД, а ее обменом будут заниматься органы МВД, или МИД.