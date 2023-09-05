Администрация гродненской тюрьмы забрала у Дениса Ивашина два ружанца

Администрация гродненской тюрьмы №1 забрала у заключенного журналиста Дениса Ивашина два ружанца, потому что они могут вызвать зависть у других заключенных, пишет телеграм-канал «Право имеют».

Ружанцы у Ивашина забрали еще в августе при осмотре камеры без объяснения причин.

Жена Ивашина Ольга сообщила, что осужденный журналист написал жалобу и потребовал вернуть ружанцы, так как они нужны ему для молитв. На что тюремный психолог ответил, что эта вещь похожа на четки, которыми пользуются бывалые «Зеки», а что наличие ружанца у Ивашина может вызвать зависть у других заключенных, что может спровоцировать конфликты.

Ружанцы вернули семье Ивашина после его перевода в Могилев.