Полк Калиновского сообщил об остановке набора новых рекрутов

Полк Кастуся Калиновского полностью остановил рекрутацию новобранцев во все свои подразделения, об этом сообщила пресс-служба полка.

Причины остановки набора новобранцев неизвестны. В пресс-службе полка комментировать причины остановки рекрутации отказались.

В то же время с официального сайта полка Кастуся Калиновского исчезли реквизиты для перевода средств на поддержку добровольцев. Вместо нее появилась запись, как утверждается, от администратора сайта, в которой он заявляет про «отсутствие финансовой отчетности» со стороны штаба полка.

«У далейшым тут будзе размяшчацца інфармацыя па рахунках для донатаў канкрэтных баявых падраздзяленняў, якія маюць патрэбу ў падтрымцы, даюць справаздачнасць і не маюць дачынення да прадстанікоў штаба палка», — говорится в записи.

В пресс-службе полка «Медиазоне» сказали, что сайт был взломан.

Полк Кастуся Калиновского — воинское формирование в составе Вооруженных Сил Украины, созданное в марте 2022 года с целью защиты Украины от российского вторжения. В его состав входят беларуские добровольцы.

Обновлено в 18.00. Добавлена информация о записи на сайте