Брестчанин под видом агента по открытию виз обманул 16 человек

19-летний житель Бреста представился сотрудником организации, занимающейся оформлением виз и обманул 16 человек, рассказали в УВД Бреста.

Подозреваемый встретился со знакомым, работающим в хоре. В ходе разговора он узнал, что тому в ближайшее время необходимо оформить визу для поездки за границу. Тогда брестчанин сказал, что работает в организации, занимающейся оформлением виз, и предложил свои услуги.

Знакомый представил его коллективу хора, там он предложил свои услуги остальным потерпевшим. Те согласились, и позже передали ему деньги за услуги. Сумма ущерба составила 9600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (статья 209 УК).