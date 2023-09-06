Суд в Круглом во второй раз осудил местную жительницу Алину Гореву; ей назначили 1,5 года домашней химии

Суд в Круглом приговорил Алину Гореву к 1,5 годам домашней химии. Об этом «Медиазоне» сообщил источник, знакомый с делом.

Гореву судили во второй раз — по обвинению в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Вместе с ней судили Алесю Фригину и Павла Таланова. Фригиной назначили 1,5 года домашней химии, Таланову — 2 года.

По словам источника «Медиазоны», решение по первому делу Горевой, где ей назначили год домашней химии, отменено. Прокурор опротестовал приговор, в деле «нашли ошибки», по нему назначено новое рассмотрение. Во время оглашения приговора по второму делу судья сказала, что Горева «ранее не судима».

Алину Гореву задержали 27 марта — в день, когда она получила диплом геодезиста на выпускном в борисовском филиале БНТУ. Через три дня ей вызвали скорую в РОВД, но не госпитализировали. 31 марта девушку перевели в СИЗО и там ее состояние стало хуже: начались кровотечения, обострились хронические заболевания.

«Температура и кровотечения». Задержанной девушке, которой вызывали скорую в РОВД, становится хуже в СИЗО

30 мая суд Круглянского района приговорил Алину Гореву к году домашней химии (часть 1 статьи 342 УК). 12 июня Гореву снова задержали — по ещё одному эпизоду участия акции протеста в Минске в 2020 году. Фотографию с протеста нашли в телефоне.